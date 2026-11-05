Sağanak, Edirne Uzunköprü\'de 81 yaşındaki vatandaşın evinin çatısını çökertti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir evin çatısı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Çöpköy köyünde A.S. (81) isimli vatandaşın evinin çatısı, dün etkili olan yoğun yağış nedeniyle çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. A.S. jandarma komutanlığına başvurarak olayla ilgili tutanak tutulmasını talep etti.