Sağanak, Edirne Uzunköprü\'de 81 yaşındaki vatandaşın evinin çatısını çökertti

Sağanak, Edirne Uzunköprü'de 81 yaşındaki vatandaşın evinin çatısını çökerttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy köyünde dün etkili olan sağanak nedeniyle 81 yaşındaki vatandaşın evinin çatısı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi; vatandaş jandarma komutanlığına başvurarak tutanak tutulmasını talep etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir evin çatısı çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Çöpköy köyünde A.S. (81) isimli vatandaşın evinin çatısı, dün etkili olan yoğun yağış nedeniyle çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. A.S. jandarma komutanlığına başvurarak olayla ilgili tutanak tutulmasını talep etti.
Kaynak: İHA
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