Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti

3.Sayfa

Kayseri'de 7 yaşında bir çocuk, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Çocuğun kangren olan cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KANGREN OLAN CİNSEL ORGAN KESİLDİ

Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü. Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına sağlık kabininde sünnet yapıldı.

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

"BANDAJI OĞLUMDAN BAĞIRTA BAĞIRTA SÖKMÜŞ"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çocuğun babası olan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm" sözleriyle başlarına gelen kan dondurucu olayı anlattı.

"YOKSA KÖKÜNDEN KESERİM"

Y.B, sözlerinin devamında sağlık memurunun 'eve bırak işe git' dediğini ne oğlunun ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkuttuğunu anlattı.

Sağlık memuruna "Seni şikayet edeceğim" diyen Y.B, "Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.

SAĞLIK MEMURUNUN İLK VUKUATI DEĞİL

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.