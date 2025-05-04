Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM'ye böyle geldi - Son Dakika
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Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM'ye böyle geldi

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Dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de anma töreni düzenleniyor. Akciğer kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz hafta kemoterapi sürecini tamamlayıp radyoterapiye başlayan Ahmet Türk de salonda yerini aldı.

04.05.2025 10:56
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde 18 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklanan Önder, 62 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenleniyor.

AHMET TÜRK DE KATILDI

Son dönemde akciğer kanseriyle mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de anma törenine katıldı. Kemoterapi sürecini tamamlayıp radyoterapiye başladığı bilinen Ahmet Türk'ün üzüntülü hali dikkat çekti.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM'ye böyle geldi

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ahmet Türk Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmek büyük bir kayıp. O kendini barışa kardeşliğe dostluğa ve daha ne kadar güzel şeyler varsa ona adamıştı. Yeri çok zor doldurulacak biri artık bir eksik değil çok eksildik ama sana sözüm olsun evlad kavuşacağımız ana kadar yolumuza devam…söz"

"KEMOTERAPİ SÜRECİNİ BİTİRİP RADYOTERAPİYE BAŞLADI"

DEM Parti tarafından geçtiğimiz hafta yapılan bilgilendirmeye göre, Türk kemoterapi sürecini başarıyla tamamladı ve tedavisinin radyoterapi aşamasına geçti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyoterapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Yeni çözüm süreci kapsamında 27 Şubat'ta İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan üçüncü görüşmeye katılan Türk, sonraki görüşmelerde DEM Parti heyetinde yer almamıştı. Konuya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle rutin tedavi sürecinin devam ettiği, sağlık durumunda yeni bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edilmişti. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Ahmet Türk'e yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM\'ye böyle geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM'ye böyle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Resul Bey:
    Fazla bekletme ahmedim 53 40 Yanıtla
  • Oooo:
    Hazır millet toplanmışken! 43 32 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Hadi Ahmet görelim seni ikisi bir arada;) 30 40 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ışıklar sizi bekliyor. 29 33 Yanıtla
  • Can Gönül:
    Ahmet ışığa gell 27 33 Yanıtla
  • poyraz can:
    darısı sana bir sürü şehidin kanı var ellerinde. bu iktidara da yazıklar olsun 28 18 Yanıtla
  • ünal üci:
    Merak etme herkes sırasıyla gidecek.... 24 21 Yanıtla
  • Zaza.012:
    Toplum olarak ne ara bu kadar vicdansız ve merhametsiz olduk ? 26 15 Yanıtla
  • rj4tc5mqhw:
    hadi sayısına bereket 18 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    sehitleri seni bekliyor gelgel...... 19 10 Yanıtla
  • ömer duman:
    darısı başına œ ahmet 14 7 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Şimdi apdullah ocalanda ölünce böyle barış ve kardeşlik üzerine metiyelermi dizecegiz 19 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Helvası cevizli olsun... 11 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yoldaslik budur 6 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    şehit ailelerini hala düşünen vardır dimi 0 0 Yanıtla
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