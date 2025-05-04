Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmet Türk, Önder için AKM\'ye böyle geldi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde 18 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklanan Önder, 62 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenleniyor.

AHMET TÜRK DE KATILDI

Son dönemde akciğer kanseriyle mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de anma törenine katıldı. Kemoterapi sürecini tamamlayıp radyoterapiye başladığı bilinen Ahmet Türk'ün üzüntülü hali dikkat çekti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ahmet Türk Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmek büyük bir kayıp. O kendini barışa kardeşliğe dostluğa ve daha ne kadar güzel şeyler varsa ona adamıştı. Yeri çok zor doldurulacak biri artık bir eksik değil çok eksildik ama sana sözüm olsun evlad kavuşacağımız ana kadar yolumuza devam…söz"

"KEMOTERAPİ SÜRECİNİ BİTİRİP RADYOTERAPİYE BAŞLADI"

DEM Parti tarafından geçtiğimiz hafta yapılan bilgilendirmeye göre, Türk kemoterapi sürecini başarıyla tamamladı ve tedavisinin radyoterapi aşamasına geçti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyoterapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"