Sahil Güvenlik ve itfaiye, Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı kurtardı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sahil Güvenlik ve itfaiye, Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı kurtardı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu'nda balık tutmaya giden şahıs, kayalıklardan 3 metre düşerek yaralandı. İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerince sedyeyle balıkçı teknesine taşınan yaralı, hastanede tedavi altına alındı; vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Hatay'da Karamağara Koyu'nda balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. Yaralı adam, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu'nda denizde balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan sedye yardımıyla taşınarak kurtarılan adam, balıkçı teknesine ulaştırıldı ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Karaya güvenli şekilde ulaştırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikYayladağı3. SayfaİtfaiyeGüncelYaşamHatayKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
İsmail Kartal’ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor
Mutfak tüpü fiyatına tepki: Emekli ’Alamıyoruz, 1.700 lira olmuş’ dedi Mutfak tüpü fiyatına tepki: Emekli 'Alamıyoruz, 1.700 lira olmuş' dedi
AK Parti iddialarına noktayı koydu Besim Dutlulu sessizliğini bozdu AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu
09:02
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
08:53
Milyonların sevgilisi kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
08:32
28 yaşındaki Melike’nin kahreden ölümü Bovling makinesi hayattan aldı
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı
08:27
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum
Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
07:51
Tekirdağ’da MESEM’li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı
Tekirdağ'da MESEM'li 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden tamirci adli kontrolle serbest bırakıldı
07:45
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
06:40
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 09:13:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik ve itfaiye, Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı kurtardı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei