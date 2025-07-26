Sahilde Ateş Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Sahilde Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Sahilde Ateş Eden Şahıs Tutuklandı
26.07.2025 22:50
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İstanbul'da sahil kenarında ateş eden M.Y., evinde pompalı tüfek ile yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da sahil kenarında havaya doğru ateş eden ve polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ile 9 adet kartuş ele geçirilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bir şahsın sahil kenarında tabanca ile ateş ettiği görüntülere yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde eşkal bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan M.Y. (35) isimli şüpheli Şişli'de bulunan bir iş yeri içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Fatih'te bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek ile 9 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahilde Ateş Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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