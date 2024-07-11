Sahiller atlı jandarmalara emanet - Son Dakika
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Sahiller atlı jandarmalara emanet

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Sarımsaklı Plajları'nda atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlı jandarma timleri, turistlerin ilgisini çekiyor ve sahil bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye görevi yapıyor. Tatilciler, eğitimli atlarla fotoğraf çektirerek bu uygulamayı destekliyor.

11.07.2024 12:42
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Atlı jandarmalar, plajların güvenliğini sağlayacak

Sahiller atlı jandarmalara emanet

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca bilinen Sarımsaklı Plajlarında, atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlı Jandarma devriyesi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

İlçede en çok turizm hareketliliğinin yaşandığı bölgelerinden Sarımsaklı, Badavut plajları ve Şeytan Sofrası ile ormanlık alanlarda yaz sezonu boyunca atlı jandarma timleri devriye görevi yapacak.

Ayvalık'ta görevlendirilen 3 at ve 5 personelden oluşan atlı jandarma birliği ile sahil bölgesi, plajlar ile ormanlık alanlarda meydana gelebilecek muhtemel yangınları önlemek, düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla devriye görevini yürütüyor.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen "Heybet", "Hisar" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor.

Atlı timlerin bölgede 9 Eylül'e kadar görev yapacağı bildirildi.

Tatilci Ali Akyol "Ailelerimizle geliyoruz sürekli buraya. Ailelerimizin yalnız kaldığı zamanlar oluyor. Gözünüz arkada kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ediz Ali Avşar ise "Ayvalık'a gezmeye geldim. Güzel bir sahil ama biraz kalabalıktı. Jandarmanın bu uygulamasının güzel olduğunu düşünüyorum. Eskileri de andırıyor bana güzel geldi." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahiller atlı jandarmalara emanet - Son Dakika

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