Sahipsiz Köpek Saldırısı: Depremzede Kız Çocuğunun Korkulu Anları - Son Dakika
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Sahipsiz Köpek Saldırısı: Depremzede Kız Çocuğunun Korkulu Anları

9 yaşındaki depremzede kız, sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu. Anne, konunun aciliyetine dikkat çekti.

15.03.2025 17:19
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı depremzede kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı

Kızı sahipsiz köpeklerin saldırısını uğrayan depremzede anne: "Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı"

ANKARA - Ankara Yenimahalle'de, annesi ile evine döndüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki depremzede kız çocuğu, yoldan geçen sürücülerin araya girmesi sayesinde saldırıdan yara almadan kurtulabildi. Yaşadıkları çevrede çok fazla başıboş köpek olduğunu söyleyen anne ise, "Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı" dedi.

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesine bağlı Ragıp Tüzün Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, annesi ile evine dönen 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esila Buğlem Cinkara'ya sahipsiz 5 köpek saldırdı. Üzerine gelen köpeklerden kaçmayı başaran Cinkara, yoldan geçen sürücülerin araçlarını köpeklerin üzerine sürmesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Hatay'dan Ankara'ya taşınmak zorunda kaldıklarını söyleyen depremzede anne Belkıs Cinkara ise çevredeki başıboş köpeklerden dolayı korktuklarını ve rahat hareket edemediklerini ifade etti.

"Çığlıklarla annemin yanına gittim"

Olayla ilgili konuşan Esila Buğlem Cinkara: "Dün evimize gidiyorduk. Karşıya geçmek istedim. O an köpekler bana saldırdı. Çığlıklarla annemin yanına gittim. Annem sesimi duydu ve yanıma koştu. Yoldan geçenler de bana zarar gelmesin arabalarını köpeklerin üzerine sürdü. Çok korktum. Kötü hissettim. Korkudan titriyordum ve çok üzüldüm. Köpeklerin başka yere gitmesini istiyorum. Toplanmasını istiyorum. Eve gittiğimde titriyordum. İlk başta fark etmemiştim. Karşılaştığımda göz göze geldim ve 4-5 köpek bana saldırdı" dedi.

"Sürüler halinde köpeklerin gezdiği bir yerde yaşamak istemiyorum"

Duruma bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyleyen anne Belkıs Cinkara, "Akşam saatleriydi. Kızımla eve dönüyorduk. Kızım yolun karşısına geçmek istedi. O geçti, ben bekledim. Tam o sırada kızımın çığlıklarını duydum. Arkasında köpekler vardı. O esnada yoldan geçen bir araç araya girdiği için çocuğum kurtuldu. Bunun bir sonu yok. O an kurtulamayabilirdi. Bu sorunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Sürüler halinde köpeklerin gezdiği bir yerde yaşamak istemiyorum. O an çok korktum. Sabaha kadar uyuyamadım. Bu korku ile burada yaşamak istemiyorum. Burası Ankara'nın merkezi. Kızım yanıma hızlı koştu. O sırada da yoldan geçen araçtaki kişiler durumu fark etti. Araya girdikleri için kızımın hayatı kurtuldu. Onlara da teşekkür ederim. Çocuğumu kurtardıktan sonra bile köpekler bize havlıyordu. Kızımın durumu iyi ama çok korktu. Sabaha kadar korkudan titredik. İlla ki fiziksel bir zarar alması gerekmiyor. Psikolojik olarak aldığı hasar daha büyük. Güvende hissetmiyorum ve düşünmüyorum. Bu olaylar yarın bir başkasının başına gelecek" ifadelerini kullandı.

"Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı"

Yeniden ölümlü yüzleşmenin verdiği acıdan bahseden anne Cinkara, "6 Şubat'ta Hatay'da depreme yakalandık. Çok ağır bir durumun içinden çıktık ve yeni bir düzen kurmak için buraya geldik. Özellikle de çocuğumun psikolojisi düşünüyordum. Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı. Ölümün kıyısındaydık. Çok tanıdıklarımız vefat etti. Kendim de itfaiyeciyim. Aylarca enkaz alanlarında çalıştım. Görmediğim şey kalmadı. Buraya çocuğum için geldim ama akşamları aynı deprem zamanındaki korkularımızı yaşadık. Tek istediğim şey buna bir çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahipsiz Köpek Saldırısı: Depremzede Kız Çocuğunun Korkulu Anları - Son Dakika

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