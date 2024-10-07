Sahte Avukat Akyurt\'ta Yakalandı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir vatandaşı 85 bin lira dolandıran sahte avukat, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesinde avukat olduğunu söyleyen N.Ö., hapisteki akrabasını çıkarma vaadiyle A.L. adlı vatandaştan 85 bin TL aldı. Dolandırıcı, 50 gram bilezik daha almak için Adana'dan Akyurt'a geldiğinde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli, dolandırmaya çalıştığı bileziklerle birlikte gözaltına alındı. Ele geçirilen bilezikler sahibine teslim edilirken, N.Ö. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal kolluk kuvvetlerine başvurmalarını istedi. - ANKARA