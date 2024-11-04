Sahte Bungalov Sayfalarına Operasyon

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Sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı dolandıran suç örgütünü takibe aldı. "Sapanca Bungalov" ve "Muğla Fethiye Bungalov Konaklama" gibi isimlerle açılan sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık yapan ve toplamda yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde eden 6 şüpheli, Sakarya ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla Kayseri, Antalya ve Mersin'de yakalandı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi. 1 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA