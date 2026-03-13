Sahte Çağrı Merkezi Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
13.03.2026 23:22
Kocaeli merkezli operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, 18'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 7 ilde, kendilerini Azerbaycan menşeli şirket gibi göstererek sahte çağrı merkezleri üzerinden 105 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18'si tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Azerbaycan menşeli bir şirket izlenimi vererek yurt içindeki firmaları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin internete verdikleri sahte ilanlar ve "patates hat" olarak bilinen açık hatlar üzerinden kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla 28 kişiyi mağdur ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Planlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı H.İ.A.'nın da bulunduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 hard disk ile kurusıkıdan bozma tabanca ve 53 fişek ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 105 milyon 861 bin liralık para trafiği olduğu tespit edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında yakalanan örgüt elebaşı H.İ.A.'nın çeşitli suçlardan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
