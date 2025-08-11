Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler - Son Dakika
3.Sayfa

11.08.2025 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, sahte diploma soruşturmasına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bu suçu tespit eden, şikayet eden ve şüphelilerin yakalanmasını sağlayan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Kim milletin hakkına giriyorsa yakasına yapışacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin haftalardır konuştuğu sahte diplomasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN'DAN "SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI" AÇIKLAMASI

Suçu tespit edenin devletin ilgili kurumları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladı. Erdoğan şunları söyledi: "Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler.

"ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINI SAĞLAYAN DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARIDIR"

Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi. Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Suçu tespit eden de, şikayet eden de, şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Yine kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

    Yorumlar (10)

  • Mahmut EFE:
    4 yıllık üniversitede sınıf arkadaşı olmayanların diploması da araştırılmalı. Gitmediği üniversite diploma vermiş mi? Yada diploma diye birsey yok mu? 20 8 Yanıtla
  • 159756Sr:
    kesin öyledir hâlâ sana inanan yüzde 30 Luk bir kitle var zaten acı ama gerçek 17 8 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Canım benim ne kadar güzel konuşuyor, keşke parti kursa da oy versek (!) 12 2 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    Yersen. Eğer yigitsen bu adamların verdiği tüm zararları, attıkları yasal imzalari, halka verdikleri zararları nasıl karsilayacaksin. Adamlar senelerce doktor olmadan doktorluk yapmış. Şimdi burada devletin zaafı var. Başıma gelse direkt dava açardım. Sahte diplomalı birine denk gelip zarar gören acımasın dava açsın. Kazanır her türlü. 12 0 Yanıtla
  • 1616:
    hadi insalah gerçekçi bir araştırma yapılması lazım.heriye dönük 10.15 yil.icin araştırılması lazim.fakir fukaranın hakkını yiyenlere haram zıkkım olsun insallah 9 0 Yanıtla
