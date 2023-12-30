Sahte ilaç suç örgütü lideri dahil 20 şüpheli tutuklandı

Sahte ilaçları hileli davranışlarla sattıkları, boş kutuları ve etkisiz ilaçları ihraç ettikleri tespit edilen suç örgütü liderinin de arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç örgütü lideri Davut Tekinel ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasının faaliyetlerinde görev alan şüphelilerin, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporlarına göre toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı, 2020-2022 yılları arasında İran vatandaşı olan müştekilere hileli davranışlarla sattıkları tespit edilmişti. İhraç edildiği beyan edilmesine rağmen gerçekte ihraç edilmediği ve yurt içi piyasada kayıt dışı satış konusu edildiği tespit edilen toplam 100 bin 751 adet Pregabalin etkin maddeli yeşil reçeteye tabi ilacın, 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurt dışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği ancak ilaçların kutularından çıkartılarak boş kutu şeklinde veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konulduğu öne sürülmüştü.

20 şüpheli tutuklandı

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 37 şüpheliden, aralarında suç örgütü lideri Tekinel'in de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheliye yakalama kararı

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL