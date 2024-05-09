Sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı - Son Dakika
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Sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

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Nevşehir'de kendisini sahte polis olarak tanıtan dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan Polis ekipleri 52 saatlik güvenlik kameralarından iz sürerek 3 dolandırıcıyı yakaladı. Şahısların Nevşehir dışında toplam 9 adet benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları, Nevşehir haricinde yaptıkları dolandırıcılık olaylarında vatandaşları 12 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

09.05.2024 11:59
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Sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kendisini sahte polis olarak tanıtan dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan Polis ekipleri 52 saatlik güvenlik kameralarından iz sürerek 3 dolandırıcıyı yakaladı.

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesinde ikamet eden Pakize G.ve İlhan G. isimli vatandaşlar kendisini polis olarak tanıtan kişilere bin Euro, 14 bin 600 dolar, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 28 Adet Cumhuriyet altını ve 16 adet çeyrek altını teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan aile polise şikayette bulundu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık fiziki ve teknik takip, istihbarı çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve toplam 52 saatlik kamera kaydının izlenmesi neticesinde; olayın 4 şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler 3 şahsı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ilinde yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayın diğer 1 şüphelisinin de İstanbul ilinde başka bir suçtan ceza evinde tutuklu olduğu tespit edildi. Şahısların Nevşehir dışında toplam 9 adet benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları, Nevşehir haricinde yaptıkları dolandırıcılık olaylarında vatandaşları 12 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı - Son Dakika

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