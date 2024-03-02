Bazı kamu hastanelerine kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuru yapan genel sağlık sigortalı hastaları Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirip sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Bazı kamu hastanelerine kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuru yapan genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece' faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiği tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince hazırlanan raporda, özel hastaneye yönlendirilen 799 hak sahibi hastanın birbiriyle aile, akrabalık, iş, ikamet ve sosyal ortam gibi ilişkilerinin bulunmadığı belirlendi. Özel hastaneye yönlendirilen hastalara sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır ve Van illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamet adresleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca hazineye 24 milyon lira ödeme yapmaları üzerine serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte raporlarla kamu kurumlarına 41 milyon lira zarar - Son Dakika
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri bir eve düzenledikleri baskında ruhsatsız birçok silah ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da boş bir dairenin içinde piton olduğunu görenler ekiplere ihbarda bulundu. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek yılanı ele geçirdi. Bu olay, Antalya'da kısa süre içinde bulunan ikinci piton vakası oldu. Yılanın sahibine ulaşılamazken, bir sosyal medya kullanıcısı pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini istedi.
Pendik ilçesinde bir evin bahçesinde ağlama sesiyle fark edilen yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda kaçak alkollü içki, tütün ürünleri ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu. İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Gaziantep'te boşandığı eşi ve eski kayınpederini adliye çıkışında takip ederek silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Köse'nin şok savunması dikkat çekti. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
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