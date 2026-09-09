Sahte sağlık ürünü operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte sağlık ürünü operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderilmesi ve bedellerinin kayıt dışı sokulmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda ve 75 kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul ve Ankara'da sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderilmesi ve ürün bedellerinin kayıt dışı yollarla Türkiye'ye sokulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve ürün bedellerinin kayıt dışı olarak Türkiye'ye sokulduğu yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları doğrultusunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri mercek altına alındı.

13 şüpheli yakalandı

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Gözaltı, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte sağlık ürünü operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte sağlık ürünü operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement