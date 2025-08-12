Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat!

Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat!
12.08.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Emniyet Müdürü Kayhan, sahte yatırım reklamlarına karşı vatandaşları uyardı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin hedef alındığını belirterek "Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, resmi kaynakları takip edin" dedi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, son dönemde sosyal medya ve internet platformlarında artış gösteren sahte yatırım reklamlarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Müdür Kayhan, dolandırıcıların tanınmış iş insanları, sanatçılar veya kamu kurumlarının isimlerini ve logolarını izinsiz kullanarak vatandaşları kandırmaya çalıştığını söyleyerek, "Bu yöntemle hazırlanan sahte reklamlar, vatandaşlarımızı güven duygusu üzerinden hedef alıyor. Özellikle 'kayıt ol, kazan' ya da 'devlet destekli yatırım' gibi vaatler, tamamen aldatma amaçlıdır" dedi.

Müdür Kayhan, bu tür reklamlarda yer alan bağlantılar üzerinden kayıt olan vatandaşların kişisel verilerinin, banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığını belirtti. "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür bağlantılara tıklamadan önce mutlaka kaynağın doğruluğunu teyit etmeleridir. Kişisel ve finansal bilgilerinizi asla bu tür platformlarda paylaşmayın" diye konuştu.

Dolandırıcılıkla mücadelede en önemli adımın bilinçlenmek olduğunu vurgulayan Kayhan, "Yatırım fırsatı gibi görünen bir ilan gördüğünüzde, mutlaka bankanızın resmi iletişim kanallarını veya ilgili kamu kurumlarının web sitelerini kontrol edin. Şüpheli içerikleri, hem Emniyet birimlerine hem de ilgili sosyal medya platformuna bildirerek yayılmasını önleyin" ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre, bilişim sistemleri ve banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğini hatırlatan Kayhan, "Bu suçun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması hem kendi hem de toplum güvenliği açısından önemlidir" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin hedef alındığını belirterek "Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, resmi kaynakları takip edin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Ali Kayhan, Teknoloji, Gazipaşa, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Sağlık, Finans, Kayhan, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:17:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.