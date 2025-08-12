Sahte Yatırım Reklamlarına Dikkat!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin hedef alındığını belirterek "Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, resmi kaynakları takip edin" dedi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, son dönemde sosyal medya ve internet platformlarında artış gösteren sahte yatırım reklamlarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Müdür Kayhan, dolandırıcıların tanınmış iş insanları, sanatçılar veya kamu kurumlarının isimlerini ve logolarını izinsiz kullanarak vatandaşları kandırmaya çalıştığını söyleyerek, "Bu yöntemle hazırlanan sahte reklamlar, vatandaşlarımızı güven duygusu üzerinden hedef alıyor. Özellikle 'kayıt ol, kazan' ya da 'devlet destekli yatırım' gibi vaatler, tamamen aldatma amaçlıdır" dedi.

Müdür Kayhan, bu tür reklamlarda yer alan bağlantılar üzerinden kayıt olan vatandaşların kişisel verilerinin, banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığını belirtti. "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür bağlantılara tıklamadan önce mutlaka kaynağın doğruluğunu teyit etmeleridir. Kişisel ve finansal bilgilerinizi asla bu tür platformlarda paylaşmayın" diye konuştu.

Dolandırıcılıkla mücadelede en önemli adımın bilinçlenmek olduğunu vurgulayan Kayhan, "Yatırım fırsatı gibi görünen bir ilan gördüğünüzde, mutlaka bankanızın resmi iletişim kanallarını veya ilgili kamu kurumlarının web sitelerini kontrol edin. Şüpheli içerikleri, hem Emniyet birimlerine hem de ilgili sosyal medya platformuna bildirerek yayılmasını önleyin" ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre, bilişim sistemleri ve banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildiğini hatırlatan Kayhan, "Bu suçun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması hem kendi hem de toplum güvenliği açısından önemlidir" dedi.

