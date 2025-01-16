Saif Ali Khan Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Saif Ali Khan Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan, Mumbai'deki evinde hırsız tarafından bıçaklandı. Ameliyat edildi.

16.01.2025 14:07
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Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan, Hindistan'ın Mumbai kentindeki evine giren saldırgan tarafından defalarca bıçaklandı. Ameliyat edilen ünlü oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.

Bollywood yıldızlarından Saif Ali Khan, Hindistan'ın Mumbai kentindeki dairesine gece saatlerinde giren bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanan 54 yaşındaki Hint oyuncu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Khan'ın hayati tehlikeyi atlattığı, iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi. Khan'ı ameliyat eden doktorlardan Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde büyük bir yaralanma oldu. Bıçağı çıkarmak ve ayrıca sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat edildi" şeklinde konuştu.

Saldırgan ise ünlü oyuncuyu bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

"Hırsız olduğu düşünülüyor"

Polisten yapılan açıklamada, daireye giren şahsın hırsız olduğu düşünüldüğü, Khan'ın saldırganı engellemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi. Evdeki kadın çalışanın da saldırıya uğradığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

70'ten fazla film ve televizyon dizisinde yer alan ve birçok ödül kazanan Saif Ali Khan, düzenli olarak kırmızı halıda yer alıyor. - MUMBAİ

Saif Ali Khan Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saif Ali Khan Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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