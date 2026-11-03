Sakarya Adapazarı'nda TOKİ şantiyesinde konteyner yangını çıktı, müdahale sürüyor - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda TOKİ şantiyesinde konteyner yangını çıktı, müdahale sürüyor

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Sakarya Adapazarı\'nda TOKİ şantiyesinde konteyner yangını çıktı, müdahale sürüyor
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Sakarya Adapazarı\'nda TOKİ şantiyesinde konteyner yangını çıktı, müdahale sürüyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nde TOKİ konutları inşaat alanında işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken bölge dron ile görüntülendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölge dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ konutları inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin konakladığı prefabrik konteynerlerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge havadan görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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