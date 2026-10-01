Sakarya Akyazı'da devriyede durdurulan araçta 3 poşet uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı var - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da devriyede durdurulan araçta 3 poşet uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı var

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Sakarya Akyazı\'da devriyede durdurulan araçta 3 poşet uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı var
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devriye görevi yapan polis ve bekçiler, şüphelendikleri otomobili durdurup yaptıkları aramada 3 poşet uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçilerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 3 poşet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre ekipler, Batakköy Mahallesi mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısları indirerek arama yapan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta gerçekleştirdikleri kaba aramada 3 poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. (23) ve B.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlerinin yapılması amacıyla Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da devriyede durdurulan araçta 3 poşet uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı var - Son Dakika
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