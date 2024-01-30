 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da 17 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 17 milyon lira dolandırıcılık operasyonu

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kartı, araç alış ve satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi.

Sakarya\'da 17 milyon lira dolandırıcılık operasyonu
30.01.2024 - 11:42,
Abone Ol

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek gayesiyle örgüt kurmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan bir site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu olan olaya ilişkin yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu ve sim kartı, araç alış ve satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Dolandırıcılık, Tutuklama, Adliye, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 17 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika


11:51
Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 17 milyon lira dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement