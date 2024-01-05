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Sakarya'da 631 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından Aralık ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 631 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda terör örgütüne üye olmak, hırsızlık, kasten adam öldürme, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şüpheliler bulunuyordu. Yakalanan 156 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya\'da 631 Şüpheli Yakalandı
05.01.2024 - 11:40,
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Sakarya'da jandarma ekiplerince Aralık ayı içinde gerçekleşen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 631 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Aralık ayı içinde gerçekleşen operasyonlarda 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 3, hırsızlık suçundan aranan 34, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan 2, yağma suçundan aranan 8, dolandırıcılık suçundan aranan 28 ve farklı suçlardan 556 şüpheli yakalandı. Bir ayda toplamda 631 kişinin yakalandığı operasyonlarda 156 şüpheli cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 631 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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