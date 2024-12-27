Sakarya'da Acil Personel Yanlışlıkla Vuruldu - Son Dakika
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Sakarya'da Acil Personel Yanlışlıkla Vuruldu

Sakarya'da 112 Acil personeli yanlışlıkla vuruldu, olaya karışan 2 kişi tutuklandı.

27.12.2024 22:51
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Sakarya'da 112 acil personelinin silahla vurulduğu olayda 2 tutuklama

112 Acil personelinin konuyla ilgisi olmadığı, yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 112 Acil personelinin silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 acil servis ambulans personeli olan Furkan K. (27), nöbete gitmek için evinden çıktı. Furkan K.'nın kullandığı otomobile, hastaneye yakın bir bölgede farklı bir araçtan silahla ateş açıldı. Bacağından yaralanan sağlık personeli, kendi imkanlarıyla Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti. Furkan K., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler yakayı ele verdi

Saldırının ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce incelenen kamera görüntülerinde, saldırıyı gerçekleştiren şahısların beyaz bir otomobil ile kaçtıkları tespit edildi. İncelemeleri derinleştiren ekipler, saldırının gerçekleştirildiği aracın içerisinde bulunan O.S. ve U.E. isimli iki şahsı İstanbul'da, Z.C.T. isimli şahsı ise Sakarya'da yakalayarak gözaltına aldı. 112 acil personelinin vurulduğu silahta ele geçirilirken, olaya ilişkin şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin, alacak-verecek meselesi iddiası ile aralarında husumet bulunan Y.S. isimli farklı bir kişiyi hedef aldıkları öğrenildi. 112 Acil personelinin konuyla ilgisi olmadığı ve yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.S. ve U.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.C.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Acil Personel Yanlışlıkla Vuruldu - Son Dakika

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