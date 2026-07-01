Sakarya'da Bonzai Operasyonu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde sentetik kannabinoid (bonzai) üreterek sattıkları iddia edilen 2 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde D.B. (31) ile M.A. (28) isimli şahısların kaldıkları ikamette bonzai üreterek sattıkları belirlendi. Takibe alınan adreste şüphelilerin 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda ikamette yapılan aramalarda metal kutu içerisinde satışa hazır 39,92 gram sentetik kannabinoid, iki pet şişe içerisinde toplam 11,40 gram sentetik kannabinoid, farklı poşetler içerisinde 4,22 gram ve 1,53 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen biri dolu, biri boş olmak üzere iki aseton kutusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA