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Sakarya'da Çark Deresi'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Çark Deresi'nde Erkek Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresi'nde erkek bir ceset bulundu. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra AFAD ekiplerince çıkarıldı. Cesedin Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da Çark Deresi\'nde Erkek Cesedi Bulundu
05.01.2024 - 20:03,
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Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı. Cesedin Turan Görgülü isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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