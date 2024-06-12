Sakarya'da cip ile toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da cip ile toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 15:20
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde cip ile şehir içi toplu taşıma aracının çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı Dodge marka cip ile 54 M 0256 plakalı Karsan marka şehir içi toplu taşıma aracı çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da cip ile toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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