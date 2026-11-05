Sakarya\'da durdurulan araçta 248 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı

Sakarya'da durdurulan araçta 248 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da polis, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirilen aracı Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurdu; araçta 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren araç Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 248 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında zehir tacirlerine darbe vurulmaya devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. (34) isimli şahsın İstanbul'dan kente araçla uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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