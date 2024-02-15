Sakarya\'da Erdal Sakız cinayeti davasında karar açıklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınmayan ve Hendek ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin aynı aileden 2'si tutuklu 1'i tutuksuz yargılanan sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu karı-kocaya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karar verdi.
19 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Hususa ilişkin başlatılan incelemede Sakız'ın arkadaşı E.K., eşi L.K. ve oğlu S.K. gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hususa ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık E.K. ve eşi L.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, suça sürüklenen çocuk S.K. hakkında ise beraat isteminde bulunmuştu.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada sanıklar, esas hakkındaki son savunmalarını yaptı.
"Olay suç örgütleri tarafından işlenmiş, benim ailemin üzerine atılmaktadır"
Tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk S.K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Duruşmadaki beyanlarım doğrudur. Benim maktul ile sorunum yoktur. Maktulün hasımları eşi, oğlu ve sevgilisidir. İddia edilen olayda, ben evde değildim, bir şey görmedim. Maktulü öldürenler dışarıda gezmektedir. Olay suç örgütleri tarafından işlenmiş, benim ailemin üzerine atılmaktadır. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
"Tehditlerinden dolayı işlemediğimiz bir suçu kabul ettim"
Tutuklu sanık L.K., "Gözaltında kaldığımız 3 gün süre içinde biz derdimizi anlatmaya çalıştık. Bir avukat geldi ve bize vermemiz gereken ifadeleri söyledi. İfadeleri söylemezsek kocam, oğlum ve benim ağırlaştırılmış müebbet alacağımızı bebeğimin ise yetiştirme yurduna verileceğini söyledi. Ben de çocuklarımın başına gelecek olan olaylardan korktuğum için ve Y.D. ile E.S.'nin tehditlerinden dolayı işlemediğimiz bir suçu kabul ettim" dedi.
"Cesedi Hendek ilçesine bırakılmasının sebebi kolluk kuvvetini yanıltmak içindir"
Tutuklu sanık E.K., "Gözaltında imzaladığım ifadeler eşim, çocuğum ve benim ayrı ayrı baskı altında alınmıştır. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben detaylı bir ifademin alınarak soruşturmanın başlatılmasını talep ediyorum. Maktulü ben ve ailem öldürmedi, husumetlileri E.S., E.D. ve N.'dir. Erdal Sakız ile kardeş gibi yaşadık. Fındık olayıyla alakalı bir husumet yaşamadık. Delillerin avukatlarıyla beraber karartılıp suçu üzerimize attılar ve mahkemeyi yanıltıyorlar. Cesedi Hendek ilçesine bırakılmasının sebebi kolluk kuvvetini yanıltmak içindir. Karasu'ya bırakılsaydı kolluk kuvveti ilk olarak husumetlilerini gözaltına alacaktı. Kolluk kuvvetini yanıltmak için Hendek ilçesinde ormanlık alana bırakmışlardır. Planlanarak olmuştur Erdal Sakız'ı öldürmedim aksine sahip çıktık. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti ise tutuksuz yargılanan S.K.'nın beraatına, sanık E.K. ile eşi L.K.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Erdal Sakız cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika
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