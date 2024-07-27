Sakarya\'da Eski Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aracında seyir halindeyken evinin yakınlarında silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, bölgede yapılan inceleme sonrasında morga sevk edildi. Aracı kurşun yağmuruna tutulan Soğuk'un kasık bölgesine isabet eden kurşun neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya'da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan kişi veya kişileri arama çalışması devam ediyor.

"Olayın aydınlatılması için gayret sarf ediyorlar"

Ekiplerin olayı gerçekleştiren fail veya faillerin peşinde olduğunu belirten Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugün öğlen saatlerinde Ferizli ilçemizin önceki dönem belediye başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Olayın akabinde ekiplerimiz olay yerine intikal ederek delil toplama çalışmasını başlattılar. Cumhuriyet Başsavcımız, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız hep birlikte burada olayın aydınlatılması için gayret sarf ediyorlar ve tüm delilleri değerlendirmek konusundaki çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bir netice çıkacağını ben ümit ediyorum. Eski belediye Başkanımız Ahmet Soğuk'a Allah'tan rahmet diliyorum, Ferizli ilçemiz ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. - SAKARYA