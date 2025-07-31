Sakarya\'da Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil beton direğe adeta ok gibi saplandı. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği feci kazada 14 yaşındaki sürücü ile 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Feci kaza, Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (14) idaresindeki 41 EU 251 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA