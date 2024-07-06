Sakarya'da Haziran Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika
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Sakarya'da Haziran Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri

Sakarya'da jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 168 bin 349 araç kontrol edildi. Bin 313 araç trafikten men edilirken, 139 sürücünün ehliyetine trafik polisleri tarafından el konuldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ise 2024 yılı haziran ayı içerisinde 69 bin 930 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 810 araç trafikten men edilirken, 139 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 154 maddi hasarlı, 144 yaralanmalı olmak üzere toplam 297 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 197 kişi yaralandı. Jandarma Trafik Timleri tarafından ise haziran ayı içerisinde 4 bin 670 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada kontrol edilen 98 bin 114 araçtan 503'ü trafikten men edildi. 4 bin 753 adet cezai işlemin uygulandığı denetimlerde jandarma ekiplerince toplamda 11 milyon 455 bin 572 TL ceza yazıldı.

06.07.2024 12:00
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Sakarya'da jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 168 bin 349 araç kontrol edildi. Bin 313 araç trafikten men edilirken, 139 sürücünün ehliyetine trafik polisleri tarafından el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı haziran ayı içerisinde 69 bin 930 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 810 araç trafikten men edilirken, 139 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 154 maddi hasarlı, 144 yaralanmalı olmak üzere toplam 297 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 197 kişi yaralandı.

Öte yandan, Jandarma Trafik Timleri tarafından haziran ayı içerisinde 4 bin 670 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada kontrol edilen 98 bin 114 araçtan 503'ü trafikten men edildi. 4 bin 753 adet cezai işlemin uygulandığı denetimlerde jandarma ekiplerince toplamda 11 milyon 455 bin 572 TL ceza yazıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Haziran Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Haziran Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika
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