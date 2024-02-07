Sakarya'da jandarma ekiplerinin son bir ayda aranan şahıslara yönelik ve uyuşturucu ile kaçakçılık operasyonlarında gözaltına aldığı bin 107 şüpheliden 189'u tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda son bir ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 881 şüpheli yakalanarak, bunlardan 178'i tutuklanıp cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda ise işlem yapılan 226 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 546 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 55 kök skunk, 7 kök kenevir, 11 gram kenevir tohumu, 105 adet uyuşturucu hap, 7 adet hassas terazi, 75 adet
uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 5 bin 600 adet boş ve 24 bin 800 adet dolu makaron, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Bir ayda 564 araç ve 158 sürücü trafikten men edildi
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ise 5 bin 414 kilometrelik sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Son bir ayda 113 bin 210 aracın kontrolü sağlandı, 564 araç ve 158 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 48 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konulurken, hız ihlalinden bin 256, muayenesi yapılmamış araç kullanmaktan 473, emniyet kemeri kullanmamaktan 116, kırmızı ışık ihlalinden 123, seyir halinde cep telefonu kullanımından 33 ve diğer ihlallerden 452 kişiye idari para cezası uygulandı. - SAKARYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 189 Tutuklama - Son Dakika
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