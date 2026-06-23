Sakarya'da Mantar Toplarken El Bombası Bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Mantar Toplarken El Bombası Bulundu

23.06.2026 18:14
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Akyazı'da mantar toplarken eski bir el bombası bulan vatandaş, durumu ihbar etti. PAMİT bombayı imha etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi, yerde eski bir el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT), el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

Olay, Akyazı ilçesi Küçücek Bıçkıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda mantar arayan bir vatandaş, yerde yapısı bozulmuş ve eski olduğu değerlendirilen bir el bombası fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, durum uzman ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) yönlendirildi. Olay yerine ulaşan uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, tehlike arz eden eski el bombası güvenli bir alanda kontrollü şekilde imha edilerek etkisiz hale getirildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, el bombasının bölgeye nasıl ve ne şekilde geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Mantar Toplarken El Bombası Bulundu - Son Dakika

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