Sakarya'da Motosiklet ve Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da feci kaza, motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bisikleti ortadan ikiye bölünen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde D-650 bağlantı yolunda motosiklet ile bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı- Karasu D-650 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Sezer'e (74), C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki sürücüde yere savruldu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, çarpışmanın etkisi ile bisikleti ortadan ikiye bölünen bisiklet sürücüsü Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise bölgede yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman Sezer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.