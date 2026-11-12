Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

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Sakarya\'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 hükümlü cezaevine teslim edildi
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Sakarya\'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 hükümlü cezaevine teslim edildi
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı, Serdivan ve Kocaali'de yürütülen Sokaklar Güvende operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde yapılan çalışmalarda S.A. (69), N.Z. (22) ve S.D. (28) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan GBT sorgularında S.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 9 ay, N.Z.'nin aynı suçtan 6 yıl 6 ay 22 gün, S.D.'nin ise 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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