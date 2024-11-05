Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki 3 ağaca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dinlenme tesisinin önündeki refüjde bulunan 3 ağaca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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