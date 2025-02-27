Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

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Polisten uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram 100 gram sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 14 bin sentetik ecza hap ve 50 gram metamfetim ele geçirildi.