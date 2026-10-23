Sakarya Hendek\'te D-100\'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sakarya Hendek'te D-100'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunun Bayraktepe Mahallesi kesiminde karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cansız bedeni incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Bayraktepe Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Demirel'e (69) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Demirel'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?