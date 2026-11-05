Sakarya Karasu\'da park halindeki panelvan yandı, itfaiye alevleri söndürdü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.