Sakarya Karasu'da park halindeki panelvan yandı, itfaiye alevleri söndürdü - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da park halindeki panelvan yandı, itfaiye alevleri söndürdü

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Sakarya Karasu\'da park halindeki panelvan yandı, itfaiye alevleri söndürdü
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Sakarya Karasu\'da park halindeki panelvan yandı, itfaiye alevleri söndürdü
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İstiklal Caddesiİnceleme3. SayfaOtomobilSakaryaİtfaiyeKarasuGüncelSon Dakika

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