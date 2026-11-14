Sakarya Serdivan\'da cam kıran kişi derede dakikalarca kaldıktan sonra gözaltına alındı

Sakarya Serdivan'da cam kıran kişi derede dakikalarca kaldıktan sonra gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde araçların camını kıran kişi, polis ekiplerinden kaçmak için Çark Deresi'ne girdi. Dakikalarca suda kalan kişi uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarılarak gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, araçların camını kırdıktan sonra polisten kaçmak için dereye girdi. Dakikalarca suda kalan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, araçların camını kırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerini gören şahıs, Çark Deresi'ne girdi. Dakikalarca ikan edilmeyen şahıs, uzun uğraşlar neticesinde sudan çıkartılarak gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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