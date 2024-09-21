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Sakaryaspor'da Darbe Çığlığı

Gökhan İn'e tokat atan C.Ş. gözaltına alındı; görüntüleri kaydeden S.İ. istifa etti.

21.09.2024 16:14
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Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüyü kulüp başkanvekilliğinden istifa eden S.İ.'nin kaydettiği ortaya çıktı. Ayrıca Gökhan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma neticesinde kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündemine oturdu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş. adliyeye sevk edildi.

Ülke gündemine oturan olayda yeni gelişmeler

Öte yandan, Başkan Gökhan İn'e tokat atan C.Ş.'nin ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı. Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti.

Polis, görüntüyü kaydeden yöneticiyi bulmak için çalışma başlattı

Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı. S.İ. istifasını, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakaryaspor'da Darbe Çığlığı - Son Dakika

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