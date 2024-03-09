Salihli'de 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Salihli\'de 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.03.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin T.T. (36), G.G. (41) ile İ.Y.G. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de 14 ayrı ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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