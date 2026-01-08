Salihli'yi fırtına vurdu, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
Salihli'yi fırtına vurdu, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

08.01.2026 12:55  Güncelleme: 13:00
Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve evlerin çatıları uçtu. 72 yaşındaki bir kadına ise mermer parçası düşerek yaralanmasına neden oldu. Salihli Belediyesi, felaketin ardından devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalara başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesi adeta fırtına felaketi yaşarken etkili olan fırtına nedeniyle ilçede çok sayıda ağaç devrildi, çatılar uçtu, stat duvarı yıkıldı. Fırtına nedeniyle başına kafasına mermer parçası düşen yaşlı kadın yaralandı.

Salihli'de sabaha karşı etkili olan ve şiddetini artıran rüzgar, ilçe genelinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Salihli Belediyesi'ne 40'ın üzerinde müracaat olurken, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Bazı evlerin çatıları uçarken çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verdi. Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nın kale arkası duvarları da şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Fırtına nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi'nde yürüyen 72 yaşındaki Cennet Turgut'un kafasına binadan koparak düşen mermer parçası başına isabet etti. Yaralının Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

