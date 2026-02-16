Salihli ilçesini fırtına vurdu, minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi - Son Dakika
Salihli ilçesini fırtına vurdu, minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi

Salihli ilçesini fırtına vurdu, minarenin külahı koptu, çok sayıda ağaç devrildi
16.02.2026 00:45  Güncelleme: 00:47
Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, 100'den fazla ağacın devrilmesine ve Cumhuriyet Camisi'nin minaresine ait külahın cami bahçesine düşmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde 100'den fazla ağaç devrilirken, bir caminin minaresine ait külah cami bahçesine uçtu.

Salihli'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camisi'nin minaresine ait külah uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami imam hatibi Abdulbaki Demir, "Yatsı namazından sonra cemaat dağılmıştı. Bizde ses sistemi ile ilgili ustalar vardı ve onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarıya çıktım kapıyı kilitledim önüme minarenin külahı düştü. Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizi korudu" dedi.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Salihli'nin birçok mahallesinde onlarca ağacın devrilmesi ve çatı uçması sonucu ise bazı araçlar zarar gördü. Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan çam ağaçlarının demiryolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat bir süre ulaşıma kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. - MANİSA

