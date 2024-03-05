Samandağ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samandağ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Samandağ\'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını belirtti.

05.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Asrın felaketinin etkilediği Hatay'da 4 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre 4 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zaman zaman deprem olmasına alışan vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını söylediler. - HATAY

Kaynak: İHA

Samandağ, Antakya, Hatay, AFAD, Deprem, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:20 Antalya’da Yerel Seçim Anketi: AK Parti’nin Adayı CHP’nin Adayının İki Puan Önde Antalya'da Yerel Seçim Anketi: AK Parti'nin Adayı CHP'nin Adayının İki Puan Önde
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Samandağ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement