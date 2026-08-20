Samandağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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