Samandağ Kaymakamlığı, bölgede ortaya çıkan yüksek sesin F-16 eğitimi sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ortaya çıkan yüksek ses paniğe neden oldu. Yurttaşların korku dolu anlar yaşadığı olaya ilişkin açıklama geldi.
,Samandağ Kaymakamlığı, Samdandağ- Arsuz bölgesinde duyulan yüksek sesin, F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu - Son Dakika
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