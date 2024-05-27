Samsun Bafra\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Fatih Ü. idaresindeki 55 AJC 002 plakalı otomobil, Serdar Sokak'tan caddeye çıkış yapan Meliha S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Fatih Ü. ve Meliha S. ile 55 AJC 774 plakalı otomobilde bulunan 12 yaşındaki T.R.S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN