Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı

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Samsun Canik\'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı
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Samsun Canik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı; kaza yapan otomobilin bir saat önce 2 milyon 600 bin liraya alındığı öğrenildi. Yeni alınan otomobil, kavşakta hafif ticari aracın çarpmasıyla takla atıp refüjde ters döndü, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin bir saat önce 2 milyon 600 bin liraya satın alındığı ortaya çıktı.

2 MİLYON 600 BİN LİRAYA ALDI

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da yaşayan Kemal Güngör, sosyal medyada gördüğü satılık otomobil ilanı üzerine araç sahibiyle telefonla görüşerek anlaştı. Van'dan Samsun'a gelen Güngör, 55 BOS 84 plakalı otomobili 2 milyon 600 bin liraya satın aldı. Aracın sigortasını yaptırıp noter satış işlemlerini de tamamlayan Güngör, aynı otomobille Van'a dönmek üzere yola çıktı.

Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı

1 SAAT SONRA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Bu sırada Erme Altuner idaresindeki 34 NCJ 480 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yola giriş yapmak isterken 55 BOS 84 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak yoldan çıktı ve refüjde ters döndü.

Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, yaklaşık bir saat önce satın alınan otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal Yıldırım yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı
Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı
Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaGüncelSamsunCanikNoterKazaVanSon Dakika

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