Samsun Çarşamba'da muhtarın tüfeği avda kazara ateş aldı, arkadaşı yaralandı

Samsun Çarşamba'da muhtarın tüfeği avda kazara ateş aldı, arkadaşı yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde domuz avına çıkan Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı'nın tüfeği kazara ateş aldı ve arkadaşı çenesinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde mahalle muhtarı, birlikte domuz avına gittiği arkadaşını kazara tüfekle vurdu.
Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçeçakmak Mahallesi Muhtarı Ö.E. ve arkadaşı Ş.A., Ağcagüney Mahallesi'nde domuz avına çıktı. Av esnasında mahalle muhtarının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Ş.A. çenesinden yaralandı. Olayın ardından yaralı Ş.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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