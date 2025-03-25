Samsun'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1.5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Samsun'da İstanbul'dan gelen 1.5 ton kaçak midye yakalanarak doğaya geri bırakıldı.

25.03.2025 18:31
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Samsun'da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından yapılan denetimde İstanbul'dan getirilen 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen denetimde İstanbul'dan Samsun'a kaçak yollarla taşınan 1 ton 500 kilo kara midye ele geçirildi.

Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karageçmiş mevkisinde ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, bir araç içerisinde kaçak yollarla nakledilen büyük miktarda kara midye tespit edildi. Doğal yaşam alanından koparılan 1 ton 500 kilo midye, yakalanmanın ardından yeniden denize bırakılarak doğaya kazandırıldı.

Olayla ilgili 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü hakkında da yetki belgesi bulunmadığı tespit edilerek 16 bin 420 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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